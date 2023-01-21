Происшествия 21 января 2023, 11:04 Проверка не выявила взрывчатых устройств на борту севшего в Узбекистане самолета Azur Air ТАСС: на борту приземлившегося в Узбекистане самолета Azur Air не нашли опасных веществ РИА «Новости»

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Спасатели тщательно проверили экстренно севший в Узбекистане самолет компании Azur Air, не обнаружив на нем взрывчатых устройств и опасных веществ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Службы безопасности тщательно проверили речную кладь и багаж самолета, но ничего подозрительного не обнаружили.

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Ранее стало известно, что пассажирский лайнер компании Azur Air, следовавший из Перми в Гоа, экстренно приземлился в Узбекистане после поступившего сообщения о минировании.

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Изначально планировалось, что воздушное судно сядет в аэропорту Даболим в Гоа в 04:15, однако рейс самолета отменили еще до вхождения в воздушное пространство Индии.

Это уже второй подобный случай с самолетом Azur Air, первый произошел 9 января. Тогда летевший в Гоа лайнер приземлился в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе на борту.