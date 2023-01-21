Происшествия 21 января 2023, 09:15 Летевший в Гоа самолет Azur Air перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва ТАСС: следовавший в Гоа самолет Azur Air из-за угрозы взрыва перенаправили в Узбекистан Пресс-служба Следственного комитета

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Пассажирский самолет компании Azur Air, следовавший из Перми в Гоа, изменил маршрут из-за поступившей угрозы взрыва. О ЧП сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии.

В ведомстве уточнили, что речь идет о рейсе AZV2463. Самолет перенаправили в Узбекистан после того, как поступила угроза минирования борта.

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По данным агентства Ani, самолет должен был приземлиться в аэропорту Даболим в Гоа в 04:15 утра (01:45 по московскому времени), но рейс отклонили до того, как он вошел в воздушное пространство Индии.

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«Директор аэропорта Даболим получил электронное письмо, в котором упоминалась бомба, заложенная в самолете», — сказал источник агентства.

На борту самолета Azur Air находятся семь членов экипажа и 238 пассажиров, в том числе два младенца.