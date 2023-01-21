Мир 21 января 2023, 15:17 Власти Индии запретили самолету Azur Air войти в воздушное пространство страны «Интерфакс»: власти Индии не пустили в страну летевший из Перми самолет Azur Air РИА «Новости»

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Индийские власти отказали российскому самолету авиакомпании Azur Air, летевшему в Гоа из Перми, входить в воздушное пространство страны. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«За 30 минут до планируемого пересечения границы Индии власти Индии отказали борту Пермь — Гоа во входе в воздушное пространство государства», — сказано в сообщении.

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В связи с этим самолет вынужденно приземлился в международном аэропорта Термеза в Узбекистане.

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Ранее появилась информация, что во время полета поступили сведения о заложенной взрывчатке на борту лайнера. Специалисты полностью проверили багаж и сам самолет после приземления, но ничего подозрительного не обнаружили.

В январе подобный случай уже произошел с самолетом компании Azur air. Тогда следовавший в Гоа самолет приземлился в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе на борту.