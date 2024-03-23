Эксклюзив

23 марта 2024, 00:04

«Сотрудника мы не можем найти». Концертный директор «Пикника» — о ЧП в Crocus City Hall

Концертный директор «Пикника» Чернышевский сообщил, что пропал один сотрудник

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Сотрудник группы «Пикник» пропал, его не могут найти. Об этом «360» сообщил концертный директор коллектива Юрий Чернышевский.

«Одного сотрудника мы не можем найти нашего», — сказал он.

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Чернышевский не уточнил, кто именно пропал. Он также не раскрыл других деталей случившегося.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся в первые минуты стрельбы.

Неизвестные открыли огонь прямо по спинам посетителей концерта «Пикника». Первых пострадавших доставили в медицинские учреждения Москвы.

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Москва

Стрельба в Crocus City Hall

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