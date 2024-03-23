23 марта 2024, 00:04
«Сотрудника мы не можем найти». Концертный директор «Пикника» — о ЧП в Crocus City Hall
Концертный директор «Пикника» Чернышевский сообщил, что пропал один сотрудник
Сотрудник группы «Пикник» пропал, его не могут найти. Об этом «360» сообщил концертный директор коллектива Юрий Чернышевский.
«Одного сотрудника мы не можем найти нашего», — сказал он.
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Чернышевский не уточнил, кто именно пропал. Он также не раскрыл других деталей случившегося.
Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся в первые минуты стрельбы.
Неизвестные открыли огонь прямо по спинам посетителей концерта «Пикника». Первых пострадавших доставили в медицинские учреждения Москвы.
Стрельба
Концерты
Москва
Стрельба в Crocus City Hall
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