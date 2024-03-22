Происшествия 22 марта 2024, 22:39 Первых пострадавших в Crocus City Hall доставили в больницы Власти сообщили, что первых пострадавших в Crocus City Hall доставили в больницы Pixabay

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Первых пострадавших при стрельбе и пожаре в Crocus City Hall доставили в медучреждения Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства России.

Оказание медицинской помощи пострадавшим при теракте взял на личный контроль глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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На месте происшествия работают более 50 бригад скорой помощи и медицины катастроф. В правительстве сообщили, что для оказания помощи пострадавшим задействуют все медицинские ресурсы Подмосковья, Москвы и федеральных центров.

По данным ФСД, 40 погибли и более 100 пострадали при теракте в Crocus City Hall. По последним данным, пожар охватил весь фасад здания торгового центра.