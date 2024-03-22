Эксклюзив 22 марта 2024, 23:41 «Стреляли в спину». Пострадавшие рассказали о теракте в Crocus City Hall Пострадавшие при теракте в Crocus City Hall: людям стреляли в спину

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Концерт в Crocus City Hall не успел начаться, люди только заполняли зал, когда им начали стрелять в спину, рассказали «360» двое пострадавших при теракте в концертном зале. У девушки диагностировали осколочные ранения плеч, у молодого человека — аналогичные травмы и ранение в ногу.

«[До больницы] мы добирались самостоятельно, выбежали на МКАД и добрые люди просто подобрали и довезли. [У меня] осколочные ранения [в области плеч]», — поделилась собеседница «360».

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По ее словам, стрельба началась, когда они еще только проходили через рамки металлоискателя.

«У рамок уже началась стрельба. Мы никого не видели. Стреляли в спину. Мы упали в пол и все. Людей в больнице очень много, все реанимации заняты. Детей лично я не видела. Больше мужчин. Женщины тоже есть», — добавила она.

Сейчас на месте теракта работают правоохранительные органы, спасатели, бригады скорой помощи.