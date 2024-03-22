Власть 22 марта 2024, 22:54 О стрельбе в Crocus City Hall Путину доложили в первые минуты — Песков Песков: Путину доложили о ЧП в Crocus City Hall в первые минуты стрельбы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин получил информацию о произошедшем в Crocus City Hall в первые минуты стрельбы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировал Telegram-канал «Кремль. Новости».

Представитель Кремля отметил, что президент оперативно получает информацию о ситуации в торговом центре, а также о принимаемых мерах по линии всех служб, задействованных в ликвидации последствий теракта. Путин дал все необходимые указания, сообщил Песков.

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Первых пострадавших при теракте в Crocus City Hall доставили в медучреждения Москвы. Оказание им помощи взял на контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.