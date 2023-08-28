28 августа 2023, 12:32
Сотрудник МЧС пострадал при тушении пожара в Красногорске
Источник «360»: пожарный пострадал при возгорании дома в Красногорске
Сотрудник МЧС получил травмы во время работ по тушению пожара в жилом доме в Красногорске. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Состояние пострадавшего уточняется, официальной информации по этому поводу пока что не поступило.
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Четырехэтажный дом в Красногорске вспыхнул утром в понедельник, 28 августа. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 30 человек, среди них пять детей.
Пламя распространилось на площади в тысячу квадратных метров, позднее пожарные локализовали возгорание на площади 900 «квадратов».
Пожары
МЧС РФ
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