Эксклюзив 28 августа 2023, 11:13 Сильный пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске Источник «360»: пожар произошел в жилом доме в Красногорске

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Крупный пожар вспыхнул в жилом доме на Пионерской улице в Красногорске. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах.

По предварительным данным, огонь охватил балкон одной из квартир дома № 1. Источник уточнил, что пожару присвоен первый ранг сложности. Угрозы людям нет, добавил он.

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Одна из очевидиц ЧП в беседе с «360» сообщила, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но огонь распространялся очень быстро. По последним данным, он перекинулся на крышу дома.

UPD: В региональном главке МЧС подтвердили данные о ЧП. По информации ведомства, горит кровля и балкон четырехэтажного жилого дома.

«Проводится эвакуация жильцов. Подразделения на месте, информация о площади уточняется», — заключили в МЧС.