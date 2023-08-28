28 августа 2023, 11:42
Огонь охватил тысячу «квадратов» в жилом доме в Красногорске
МЧС: огонь распространился на тысячу кв. метров в доме в Красногорске
Из горящей четырехэтажки в Красногорске эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей, сообщили в МЧС. По данным ведомства, огонь успел охватить тысячу квадратных метров.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
«Горит балкон на четвертом, последнем, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю», — добавили в пресс-службе.
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По словам очевидца происшествия, огонь уже почти потушили.
«Пламени практически нет, если только приглядываться, в каких-то местах есть маленькое», — добавил он.
На месте продолжают работать спасатели. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.
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