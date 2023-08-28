Происшествия 28 августа 2023, 11:57 Пожар в доме в Красногорске локализовали на 900 «квадратах» МЧС сообщило о локализации пожара в жилой четырехэтажке в Красногорске Телеканал «360»

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Пожар в доме № 1 на Пионерской улице в Красногорске локализовали на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о происшествии поступила спасателям в 10:30.

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Прибывшие пожарные подразделения установили, что в четырехэтажном доме на последнем этаже загорелся балкон. Затем огонь перекинулся на кровлю. В 11:46 объявили локализацию пожара.

Из здания эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей. Работы на месте продолжаются.