Происшествия 01 мая 2023, 17:31 Сошедший с рельсов в Брянской области поезд ехал из Гомеля Минтранс Белоруссии: сошедший с рельсов под Брянском поезд сформировали на БЖД Freepik

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Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был сформирован на Белорусской железной дороге (БЖД). Об этом в Telegram-канале сообщил Минтранс Белоруссии.

По информации ведомства, поезд ехал из Гомеля в Брянск. Всего в составе было 78 вагонов, из-за взрыва с путей сошли восемь из них. Локомотивная бригада при этом не пострадала. По данным Минтранса республики, на месте ЧП работает пожарный поезд станции Унеча, для оказания помощи назначен восстановительный поезд станции Гомель.

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«Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги"», — сказано в сообщении.

Грузовой локомотив, перевозивший пиломатериалы и нефтепродукты, сошел с рельсов утром 1 мая в результате подрыва железнодорожного полотна. По словам главы региона Александра Богомаза, на 136-м километре железной дороги Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. В результате случившегося никто не пострадал.

РЖД сообщили о возможных задержках двух пассажирских поездов из-за схода вагонов с рельсов. По информации Александра Богомаза, железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» в Брянской области будет восстановлено к утру 2 мая.