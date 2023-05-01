01 мая 2023, 15:33
Железнодорожное сообщение между Брянском и Унечей восстановят к утру
Александр Богомаз: железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру
К утру 2 мая железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» в Брянской области будет восстановлено. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп», — написал глава Брянской области.
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Богомаз рассказал, что с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов, никто из людей не пострадал. Пожар спасатели оперативно потушили, сейчас на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.
Напомним, грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железной дороги. ЧП произошло на перегоне Рассуха — Унеча. Вагоны опрокинулись, началось возгорание. Ранее «360» показывал видео с места взрыва.
В РЖД предупредили, что возможна задержка пассажирских поездов из-за происшествия.
РЖД
Поезда
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