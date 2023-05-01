Транспорт 01 мая 2023, 13:04 РЖД предупредили о возможной задержке пассажирских поездов из-за ЧП в Брянской области РЖД: из-за схода локомотива в Брянской области возможны задержки двух пассажирских поездов Unsplash

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Из-за схода грузового поезда с рельсов в Брянской области возможны задержки двух пассажирских поездов, сообщили в Telegram-канале РЖД. Речь идет о рейсах Новозыбков — Москва и Климов — Москва.

На месте происшествия для ликвидации последствий ЧП создали оперативный штаб. Там работают спасатели, а также пожарный и восстановительный поезда.

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«В настоящее время движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва», — предупредили в РЖД.

Утром 1 мая в Брянской области с рельсов сошел грузовой локомотив, перевозивший пиломатериалы и нефтепродукты. В РЖД уточнили, что это случилось в результате «вмешательства посторонних лиц» в 10:17. По словам главы региона Александра Богомаза, на 136-м километре железной дороги Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. Губернатор добавил, что никто не пострадал, на участке приостановили движение составов. Местные жители рассказали, что слышали звуки двух взрывов перед сходом грузового поезда.