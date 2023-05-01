Происшествия 01 мая 2023, 12:02 Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железной дороги Baza: грузовой поезд сошел с путей под Брянском из-за подрыва железной дороги «ВКонтакте»

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Грузовой поезд, перевозивший пиломатериалы и нефтепродукты, сошел с рельсов в Брянской области. По предварительной информации, причиной стала диверсия на железной дороге, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, ЧП произошло на перегоне Рассуха-Унеча. Порядка семи-восьми вагонов опрокинулись на бок, после чего произошло возгорание.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о случившемся. По его данным, неустановленное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча.

«Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее неизвестные подорвали опору линии электропередачи в Сусанинском поселении Гатчинского района Ленинградской области. Еще на одной опоре было найдено взрывное устройство, его обезвредили. Сообщалось, что ЧП не повлияло на работу Ленинградской атомной электростанции. Также не было нарушено электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры региона.