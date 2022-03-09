СМИ: в Луганске случился мощный взрыв

В Луганске произошел мощный взрыв, сообщил «ЛуганскИнформЦентр». По данным издания, звук разрыва и ударная волна ощущалась во всех районах столицы республики.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в ЛНР сообщили о том, что за сутки подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли республику 13 раз. Под удар попали семь населенных пунктов. Пострадали три хозпостройки и три жилых дома.

Вечером 8 марта стало известно, что Народная милиция ЛНР практически полностью освободила территорию республики. Об этом заявило МИД Луганской народной республики. По данным ведомствам, 8 марта силы народной милиции смогли освободить в общей сложности 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР.

Перед этим, 7 марта, в ЛНР рассказали о гибели 65-летней женщины при обстрелах со стороны ВСУ. Трагедия произошла в населенном пункте Первомайск.

Утром 9 марта «Известия» сообщили, что подразделения ДНР и ЛНР готовят окружение основных украинских сил и продвигаются в направлении городов Славянск и Краматорск.