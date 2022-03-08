ЛНР сообщила о гибели пожилой женщины при обстрелах со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли за сутки шесть населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР), сообщило в Telegram представительство ЛНР в СЦКК. В населенном пункте Первомайск погибла 65-летняя женщина.

За сутки, согласно сводке по состоянию на 7:00 8 марта, со стороны вооруженных формирований Украины в республике зафиксировали 11 обстрелов. В Луганске загорелась нефтебаза в результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса «Точка У». В Первомайске пострадало здание ясли-сада «Аленький цветочек».

По состоянию на вечер 7 марта почти вся территория ЛНР была освобождена от украинских войск, сообщил МИД республики. В ведомстве отметили, что в течение понедельника удалось освободить еще шесть населенных пунктов: Воеводовку, Кудряшовку, Пурдовку, Вороново, Метелкино, Осколоновку. Населенные пункты ЛНР «к северу — северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое были освобождены ВС РФ».

В целом усилиями Народной милиции удалось освободить 73 населенных пункта на территории ЛНР и ДНР.