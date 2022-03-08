МИД ЛНР сообщил об освобождении почти всей территории республики

Народная милиция ЛНР практически полностью освободила территорию республики. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД ЛНР. По данным министерства, 8 марта силами милиции освобождено семь населенных пунктов.

«По состоянию на вечер 08.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

По данным МИД, силы народной милиции освободили в общей сложности 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР. 8 марта были освобождены населенные пункты Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Новодружеск, Белогоровка, Нижнее и Попасная.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в ходе спецоперации российские войска взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная. За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины. Ранее высокоточным оружием удалось вывести из строя аэродром ВВС страны в районе Житомира.