В ЛНР сообщили, что украинские военные 13 раз за сутки обстреляли республику
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли республику
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 раз за прошедшие 24 часа обстреляли Луганскую Народную Республики. Под удар попали семь населенных пунктов. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны ВСУ зафиксировано 13 обстрелов по семи населенным пунктам республики», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Три хозпостройки и три жилых дома пострадали в ходе обстрела.
Накануне стало известно, что Народная милиция ЛНР практически полностью освободила территорию республики. Об этом сообщило МИД Луганской народной республики. По данным ведомствам, 8 марта силы народной милиции смогли освободить в общей сложности 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР. В частности, 8 марта силами милиции освободили населенные пункты Песчаное, Пшеничное, Варваровка, Новодружеск, Белогоровка, Нижнее и Попасная.