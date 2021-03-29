Слон напал на сотрудника Казанского цирка и сломал ему позвоночник

В казанском цирке слон напал на 19-летнего сотрудника. Молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, животное около часа ночи оттолкнуло работника в сторону с такой силой, что мужчина отлетел и получил множественные травмы. У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом плеча, нескольких ребер и грудных позвонков. Об этом сообщил сайт KazanFirst со ссылкой на источник.

В Министерстве здравоохранения Татарстана подтвердили изданию, что такой случай действительно произошел. Работник госпитализирован.

Агрессивное поведение слонов в казанском зоопарке СМИ замечают не первый раз. Во второй половине марта во время представления две слонихи устроили драку. Они вывалились за пределы арены и напугали зрителей, пострадавших не оказалось.

Причиной конфликта стала борьба за дрессировщика, рассказали в цирке. Дрессировщик, член правления Союза цирковых деятелей России Андрей Дементьев-Корнилов отметил, что агрессивное поведение могло стать следствием дурного самочувствия.