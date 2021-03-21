Слоны подрались во время представления в Казанском цирке. Видео

В разгар представления на манеже Казанского цирка сцепились слоны. У зрителей началась паника. Схватку зверей сняли на видео.

На кадрах видно, как один слон уложил другого практически на лопатки и добивал хоботом. В какой-то момент драка продолжилась за пределами цирковой арены. Зрители бросились врассыпную.

Дрессировщики начали разнимать слонов. В конце концов победителя поединка удалось отогнать от поверженного противника. Чем все закончилось, неизвестно. Информации о том, почему повздорили животные, нет.

Сегодняшнее вечернее представление отменили «по техническим причинам». В 2018 году на представлении в этом же цирке из-под контроля вышел страус. Птица набросилась на посетителей и пробежалась по их головам. Тогда никто не пострадал.

На сайте цирка сказано, что программа «Шоу слонов и магия цирка» возобновилась с 13 марта.

«Синтез лучших традиций цирковой дрессуры высочайшего мастерства исполнения продемонстрирует аттракцион с индийскими слонами», — обещали зрителям.