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    21 марта 2021, 17:48

    Слоны подрались во время представления в Казанском цирке. Видео

    Андрей Иванов

    В разгар представления на манеже Казанского цирка сцепились слоны. У зрителей началась паника. Схватку зверей сняли на видео.

    На кадрах видно, как один слон уложил другого практически на лопатки и добивал хоботом. В какой-то момент драка продолжилась за пределами цирковой арены. Зрители бросились врассыпную.

    Дрессировщики начали разнимать слонов. В конце концов победителя поединка удалось отогнать от поверженного противника. Чем все закончилось, неизвестно. Информации о том, почему повздорили животные, нет.

    Сегодняшнее вечернее представление отменили «по техническим причинам». В 2018 году на представлении в этом же цирке из-под контроля вышел страус. Птица набросилась на посетителей и пробежалась по их головам. Тогда никто не пострадал.

    На сайте цирка сказано, что программа «Шоу слонов и магия цирка» возобновилась с 13 марта.

    «Синтез лучших традиций цирковой дрессуры высочайшего мастерства исполнения продемонстрирует аттракцион с индийскими слонами», — обещали зрителям.