«Есть два варианта»: дрессировщик назвал возможные причины драки слонов в Казанском цирке

Слоны из Казанского цирка могли устроить потасовку по двум причинам: это была или борьба за первенство между слонихами, или дурное самочувствие одного из животных. Об этом «360» рассказал дрессировщик, член правления Союза цирковых деятелей России Андрей Дементьев-Корнилов.

«Есть два варианта развития событий. Первый вариант: это может быть борьба за первенство, так как мои коллеги работают с самками так же, как и я, то бывает такое, что у них в стаях матриархат и более молодая слониха, бывает, выживает старую слониху. Это, скорее всего, может быть. И второй вариант, это когда у животного может быть что-то болит: или внутренности, или зуб. Они, получается, свою боль вымещают вот так на своих сородичах», — объяснил дрессировщик.

Дементьев-Корнилов отметил, что слоны редко дерутся, но такое бывает. Кроме перечисленных причин, животные вряд ли могли поссориться из-за чего-то другого.

«Так же, как и межличностные отношения у человека, так же и у животных. Как и на животных, на нас действует много факторов. Это может быть полнолуние, это может быть и весна, и все-все-все», — отметил собеседник.

Он отметил, что в его практике слоны не дрались во время представления, но за кулисами было, что животные «проявляли к своим сородичам неуважительные знаки»: отталкивали других от своей порции еды или «преподавали уроки жизни» младшим.

«Здесь выяснение [отношений] между двумя самками. И в природе это происходит тоже часто. Ведь вообще процесс спаривания слонов — это тоже такой не для слабонервных процесс, потому что самцы, которые претендуют на роль мужа-оплодотворителя, они должны победить сначала в бою между самцами и потом уже иметь право на оплодотворение. И то во время оплодотворения может быть такое, что еще появится более сильный самец», — заключил Дементьев-Корнилов.

Ранее на арене Казанского цирка во время представления подрались две индийские слонихи. Одна повалила другую и побила ее хоботом. Зрители разбежались, а дрессировщики быстро разняли животных. Вечернее представление «Шоу слонов и магия цирка» отменили.