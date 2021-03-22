Животная нелюбовь. Драке слонов в казанском цирке нашлось иное объяснение

В одном из казанских цирков прямо во время представления слонихи устроили драку. Они вывалились за пределы арены и напугали зрителей, но пострадавших не оказалось. Причиной «разборок» стало то, что слонихи не поделили дрессировщика.

Казанскому государственному цирку пришлось оправдываться за своих подопечных. Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором две слонихи дерутся и вываливаются за пределы арены прямо на зрителей. Драка произошла во время представления «Шоу слонов и магия цирка».

Дрессировщики смогли разнять разбушевавшихся слоних, обеих увели с арены, никто из зрителей не пострадал. Тем не менее ближайшее шоу с участием этих животных отменили «по техническим причинам». Следственный комитет уже начал проверку.

Страсти в мире животных

В самом цирке уже объяснились. В Instagram-аккаунте учреждения написали о том, что героинями скандального ролика стали индийские слонихи Дженни и Магда, а причиной ссоры миролюбивых животных стала ревность к дрессировщику.

«Одна слониха приревновала дрессировщика к другой слонихе. Обе они воспринимают дрессировщика как своего мужчину. Произошло то, что и происходит весной. Любовь и ревность идут рука об руку», — рассказали в цирке изданию «Подъем».

Самки просто не поделили внимание человека. Повлияли и пандемия, и долгое отсутствие контакта со зрителями, уверены в цирке.

Сейчас слонихи уже успокоились, их накормили, больше ссор не было. В цирке пообещали собрать на консилиум дрессировщиков, ветеринаров и зоопсихологов, чтобы точно определить, почему Дженни и Магда так повели себя на арене и как впредь не допустить подобного.

Дрессировщик слонов, член правления Союза цирковых деятелей РФ Андрей Дементьев-Корнилов объяснил «360», что основными причинами такого поведения могли быть либо плохое самочувствие животных, либо борьба между слонихами за первенство.

«Бывает такое, что более молодая слониха выживает старую слониху — у них в стаях матриархат», — рассказал он.

При этом отрицать влияние внешних факторов, например, той же весны и разбушевавшихся гормонов тоже нельзя. Подобным влияниям, уверен дрессировщик, животные подвержены не меньше людей.

Дрессировщик Магды и Дженни Сергей Гулевич подтвердил, что конфликт у слоних произошел из-за того, что Магда решила нарушить иерархию, передает ИА «Татар-информ».

«Дженни просто решила поставить свою подружку на место. У них такие правила. Мы их никак не наказывали. Я даже похвалил Дженни, а Магду я поругал. Я ей показал, что не стоит брать лидерство в отношении с Дженни», — объяснил он.

Ошибка цирка

Слоны не воспринимают человека равным себе, поэтому ни о какой ревности здесь речи быть не может. Об этом в беседе с «360» заявил зоолог Антон Евсеев. Он пояснил, что драка возникла из-за неурегулированных вопросов в иерархии.

«У слоних есть иерархия: старшие и младшие. Младшие должны слушаться старших и оказывать им некое уважение. Скорее всего, драка произошла именно из-за этого. То есть, было два разных по иерархии животных и одному показалось, что вторая ее не уважает», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что ревности у слоних вообще не бывает. Они живут стаями, где есть только самки и детеныши. Слоны-самцы обитают отдельно и приходят в стаю только на время размножения. Поэтому испытывать ревность или какие-либо еще чувства слонихи не способны.



По словам зоолога, ревность животным вообще не свойственна. В качестве примера он привел львов, где в одном прайде находится один самец в окружении самок.

«Ревнуют, когда кажется, что соперница украла что-то хорошее. Но дело в том, что самец с самками только занимается сексом. Никаких привилегий у них нет, а вот проблем возникает куча», — рассказал Антон Евсеев.

Беременная самка не способна охотиться, но скидку на ее состояние лев не делает. Он всегда первый берет самый лучший кусок от добычи.

По словам Антона Евсеева, заявлениями о том, что слонихи подрались из-за ревности к дрессировщику, цирк пытается скрыть свою ошибку. Нельзя было ставить в один номер двух животных, у которых не закрыт вопрос иерархии.