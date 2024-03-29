Происшествия 29 марта 2024, 14:39 Следственные действия с обвиняемыми в теракте начали в квартире в Путилкове Следователи привезли обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» в квартиру РИА «Новости»

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В деревню Путилково в Красногорском городском округе доставили двух фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они примут участие в следственных действиях, сообщило РИА «Новости».

К многоэтажному дому подъехали несколько машин полиции и фургон Следственного комитета России. Возле подъезда, в котором находится съемная квартира террористов, выставили оцепление. Подозреваемого завели в здание.

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Позднее, по информации агентства, доставили второго фигуранта дела. Кто именно участвовал в следственных действиях, журналисты не уточнили. Следователи проверят показания арестантов, как сделали это 28 марта на месте преступления — в «Крокус Сити Холл».

Теракт произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник», сообщил RT. По последним данным, умерли 143 человека. Возле концертного зала создали стихийный мемориал, где каждый день служат панихиду.