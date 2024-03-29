Общество 29 марта 2024, 13:31 У стихийного мемориала у «Крокуса» началась панихида

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У стихийного мемориала памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» началась панихида. По последним данным МЧС, в результате нападения на концертный зал погибли 143 человека.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в зал, начала расстреливать людей в упор.

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Преступники также устроили поджог здания. Огонь охватил почти 13 тысяч «квадратов», в результате кровля «Крокуса» обрушилась на семи тысячах квадратных метров.

Вечером 26 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта.

За это время они обследовали территории более чем восемь тысяч квадратных метров, уточнил глава региона.