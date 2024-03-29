Общество 29 марта 2024, 13:56 Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе» Мурашко: в больнице умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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В больнице скончался еще один пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле», он получил тяжелые огнестрельные ранения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Скончался еще один пострадавший, он находился в тяжелом состоянии», — сказал Мурашко.

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Министр добавил, что из больниц выписали 98 пострадавших в результате теракта в «Крокусе». В стационарах в настоящее время остаются 69 человек, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением музыкальной группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь, по последним данным, жертвами стали 143 человека.

Премьер-министр Татьяна Голикова заявляла, что число обратившихся за помощью врачей после теракта может возрасти. По ее словам, наиболее активные дни были 25 и 26 марта, но сейчас ситуация стабилизировалась.