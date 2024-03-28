Криминал 28 марта 2024, 21:54 Оружейный схрон напавших на Crocus City Hall террористов обнаружили в Москве РИА «Новости»

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Правоохранители в ходе следственных действий обнаружили оружейный схрон террористов, напавших на Crocus City Hall, на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Следственные действия провели с одним из террористов. В этот же день, но чуть раньше, следователи провели показания фигурантов дела о теракте в Красногорске. Для этого полицейские доставили террористов в Crocus City Hall.

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До этого Следственный комитет России сообщил о задержании пособника террористов, напавших на Crocus City Hall, который передавал им деньги. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о теракте.

Также следователи получили доказательства связи радикальных исламистов с украинскими националистами, проанализировав финансовые операции и изучив изъятые у боевиков технические средства.

Ранее в Госдепе США заявили, что предупредили российские спецслужбы о готовящемся теракте, передав «четкую и детальную информацию» еще утром 7 марта. При этом американские чиновники подчеркнули, что это было якобы не первое предупреждение.