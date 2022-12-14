Происшествия 14 декабря 2022, 09:26 Следователи задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в химкинском OBI Следком: по делу о пожаре в OBI в Химках задержали третьего подозреваемого Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Следователи задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Его обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям пожарной безопасности и повлекших смерть человека, рассказало Главное следственное управление СКР по Московской области.

Личность третьего подозреваемого в Следкоме не раскрыли. За два дня до этого задержали прораба и сварщика строительно-технической фирмы. Следователи выяснили, что пожар начался из-за искры, которая во время сварочных работ попала на паллеты с товаром. Огонь перекинулся на все здание, один человек погиб — упавшая конструкция придавила охранника, другие сотрудники успели эвакуироваться.

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Пожар в OBI на Ленинградском шоссе в Химках произошел утром 9 декабря. Меньше чем за час огонь распространился с 250 до 18 тысяч квадратных метров. В здании произошли взрывы, обрушилась крыша. Во Всероссийском союзе страховщиков оценили предварительный ущерб владельцев сети в 20 миллиардов рублей.

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