14 декабря 2022, 09:26
Следователи задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в химкинском OBI
Следком: по делу о пожаре в OBI в Химках задержали третьего подозреваемого
Следователи задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Его обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям пожарной безопасности и повлекших смерть человека, рассказало Главное следственное управление СКР по Московской области.
Личность третьего подозреваемого в Следкоме не раскрыли. За два дня до этого задержали прораба и сварщика строительно-технической фирмы. Следователи выяснили, что пожар начался из-за искры, которая во время сварочных работ попала на паллеты с товаром. Огонь перекинулся на все здание, один человек погиб — упавшая конструкция придавила охранника, другие сотрудники успели эвакуироваться.
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Пожар в OBI на Ленинградском шоссе в Химках произошел утром 9 декабря. Меньше чем за час огонь распространился с 250 до 18 тысяч квадратных метров. В здании произошли взрывы, обрушилась крыша. Во Всероссийском союзе страховщиков оценили предварительный ущерб владельцев сети в 20 миллиардов рублей.
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