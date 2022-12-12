Общество 12 декабря 2022, 21:55 Подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» задержали СК задержал двух подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

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Сотрудники Следственного комитета по Московской области задержали двух подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки». Ими оказались прораб и сварщик строительной фирмы. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СК.

Следователи напомнили, что в результате пожара погиб человек. После ЧП возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК России.

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В СК рассказали, что криминалисты осмотрели место происшествия при помощи квадрокоптера, опросили около 30 свидетелей и исследовали автомобили, стоявшие на парковке рядом с ТЦ. В строительной организации, осуществлявшей ремонтные работы, изъяли документы и системные блоки. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.

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Пожар в ТЦ «Мега Химки» случился утром 9 декабря. Огонь распространился на площади около семи тысяч квадратных метров. В результате возгорания погиб один человек — местные власти пообещали оказать его семье необходимую поддержку. Центральный корпус здания не пострадал, в скором времени его откроют для посетителей.