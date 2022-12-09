Эксклюзив 09 декабря 2022, 13:04 «Убыток превысит страховую сумму». Пожар в ТЦ «Мега Химки» отнесли к категории самых крупных Президент ВСС Уфимцев: пожар в OBI в ТЦ «Мега Химки» станет для страховщиков самым крупным РИА «Новости»

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Владельцы гипермаркета OBI в Химках могут получить страховку на общую сумму 20 миллиардов рублей, однако неизвестно, что именно подпадет под покрытие. Отдельной проблемой станут обособленные от здания киоски, припаркованные машины и имущество арендаторов, предупредил «360» президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Сгорел достаточно большой комплекс, которым владеют несколько юридических лиц. Страховщики предварительно оценили ущерб примерно в 20 миллиардов рублей, но он, объяснил Евгений Уфимцев, зависит от многих факторов.

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Сейчас выясняют, например, что именно застраховано и подпадает под покрытие. Он напомнил, что в последнее время в России произошло несколько крупных пожаров на больших объектах, в том числе на торговых комплексах.

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ЧП в Химках может стать самым крупным в практике не только подмосковного МЧС, но и страховщиков.

«По предварительной оценке, этот пожар, конечно, относится к категории самых крупных. И, скорее всего, убыток тоже станет очень большим и превысит страховую сумму, которую до этого платили российские страховщики», — сказал он.

Два вида страхования

Существует два вида страхования — самого имущества, то есть зданий и сооружений, и так называемых товарно-материальных запасов, а именно того имущества, которое находится внутри.

Как правило, по таким объектам, как в Химках, заключают большой комплексный договор страхования. Для того чтобы понять, что стало причиной пожара и является ли он страховым случаем, нужно дождаться заключения от компетентных органов. Пока страховые компании квалифицировали его как страховой случай и начали предварительное разбирательство, исходя из этого предположения.

«Мы предварительно знаем, что так как несколько юридических лиц являются владельцами этого большого торгового комплекса, то договоров страхования тоже несколько с разными крупными российскими страховыми компаниями», — сказал председатель ВСС.

Он добавил, что, кроме здания, пострадали припаркованные автомобили, имущество в торговом комплексе и обособленные киоски, погиб человек. Эти случаи страховые компании разберут отдельно, и здесь все зависит от условий договоров страхования.

Если ответственность владельца торгового комплекса за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц застраховали, то компании его покроют. В противном случае пострадавшим придется обратиться к виновникам пожара и обсудить возмещение.

Включенные риски

По словам Евгения Уфимцева, проще всего работать с имуществом, которое само по себе застраховано. Например, этот риск включен в каско. В таких случаях страховая компания выплатит компенсацию, а потом сама обратится к виновным с регрессными требованиями.

Другая категория потерпевших — арендаторы. Опять же многое зависит от типа договора, но не страхования, а аренды, объяснил председатель ВСС. Нередко владелец торгового комплекса договаривается со страховой компанией и включает в договор аренды страхование, в других случаях арендаторы страхуют свое имущество самостоятельно.

«Сейчас как раз идет разбирательство в том, какая форма договора применялась на этом объекте», — сказал Евгений Уфимцев.

Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе начался утром 9 декабря. В нескольких местах на крыше пошел дым, потом загорелся огонь и произошел взрыв, кровля обрушилась.

К 11 часам открытый огонь ликвидировали. Следком завел уголовное дело и рассматривает несколько версий, в том числе короткое замыкание, нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ и поджог.