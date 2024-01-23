Важное 23 января 2024, 15:49 Следователи озвучили главную версию причины крушения Falcon 10 в Афганистане СК: Falcon 10 мог потерпеть крушение в Афганистане из-за отказа двигателей

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Одна из основных версий крушения самолета Falcon 10 в Афганистане — отказ двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся обыски, изымаются документы, имеющие значение для следствия», — передали в пресс-службе.

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Принимаются меры для того, чтобы доставить выживших при крушении самолета россиян на родину. Сейчас двум пилотам и двоим медикам, получившим различные травмы, оказывают помощь. Двое пассажиров, находившихся на борту, скончались на месте происшествия.

Следователи установили, что крушение Falcon 10, зарегистрированного в реестре гражданских воздушных судов России, произошло 20 января около 19:30.

«Борт из Москвы вылетел за супружеской парой, находящейся в Королевстве Таиланд, для транспортировки их в Москву. Во время полета над территорией Афганистана самолет перестал выходить на связь», — рассказали в СК РФ.

Falcon 10 рухнул в горах афганской провинции Бадахшан. Медик Игорь Сывороткин при падении сам добрался до ближайшего села — Педу — и жестами попросил жителей о помощи. По одной из версий, причиной падения самолета стал неправильный расчет топлива при дозаправке. Непогода усугубила ситуацию. Одному из пилотов разбившегося самолета предрекли тюремный срок.

При этом большая часть людей сумела выжить лишь благодаря тому, что пилоты Falcon 10 перед крушением подняли нос самолета. По мнению авиаэкспертов, из-за этого удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон.