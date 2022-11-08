Следком возбудил уголовное дело по факту падения ребенка из окна на юге Москвы | 360°

08 ноября 2022, 11:45
Следком возбудил уголовное дело по факту падения ребенка из окна на юге Москвы
СК по Москве завел дело по факту покушения на убийство девочки в Чертаново
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней девочки в районе Чертаново. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи завели дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».
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По данным правоохранительных органов, утром 8 октября женщина выбросила ребенка 2001 года рождения в окно квартиры на 11-м этаже. Девочку доставили в больницу, сейчас за ее жизнь борются врачи, написал RT.
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Источник «360» ранее сообщал, что при осмотре квартиры спасатели обнаружили включенный газ. Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники Следственного комитета и криминалисты.
В августе в Москве произошло аналогичное происшествие. Там из окна квартиры выпала мама с ребенком. Девочка скончалась на месте, а женщина получила многочисленные травмы и переломы.
Также в Саратовской области следователи завели дело на 24-летнюю горожанку, которая выбросила новорожденного ребенка в яму. Мальчик скончался от удушья.
Москва 2022
Дети
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