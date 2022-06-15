Мать и ребенок, выпавшие из окна квартиры на втором этаже дома на шоссе Энтузиастов, жили тихо, соседи отзывались о них положительно. Это семья мигрантов из Узбекистана, у матери погибшего ребенка еще двое детей. Об этом «360» рассказал сотрудник управляющей компании Максим Зелич.

«Выпал ребенок из окна, и за ним женщина. Женщина молодая, они две сестры-двойняшки, граждане Узбекистана. В двухкомнатной квартире проживали две семьи: одна сестра с мужем и один ребенок, а у другой сестры, которая выкинулась, у нее было трое детей», — сообщил Зелич.

Коммунальщик рассказал, что в комнате кровать стояла близко к окну, на таком уровне, что ребенок мог легко выпасть.

«По виду семья благополучная. Там очень чисто, опрятно все в квартире. Потому что, как бы, мигранты. Они все с регистрациями», — сказал Зелич.

По его словам, полицейские предварительно пришли к выводу, что все произошло по халатности. Жарко, окна были открыты, женщина отвлеклась, а ребенок упал.

«Второй этаж здесь как третий, потому что технический этаж здесь. Ну высокий, это же сталинка», — отметил коммунальщик.

Ребенок скончался на месте. Женщина выжила, у нее многочисленные переломы и травмы. Скорая и полиция приехали очень быстро, отметил Зелич.

«Соседи говорили, что тихая семья. Мужья работают. Живут они здесь полтора-два года. Это съемная квартира», — рассказал он.

Сотрудник сообщил, что рассказала о произошедшем сестра выбросившейся женщины.

«Она услышала страшный визг, как ее сестра закричала. Побежала с кухни на крик сестры в комнату, шесть метров всего. Говорит, когда прибежала, ее уже не было: „Окно нараспашку, смотрю в окно, лежит тело ребенка и тело сестры“», — сообщил Зелич.

По его словам, женщина выбросилась из окна примерно через 20 секунд после падения ребенка. Все обстоятельства выясняют в ходе расследования. На месте работают следователи.

Мать и двухлетний ребенок выпали из окна днем 15 июня. Ребенок скончался. Прокуратура начала проверку.