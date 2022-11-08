08 ноября 2022, 10:24
Ребенок упал с высоты 11-го этажа в Чертанове
«360»: ребенок выпал из окна на 11-м этаже в Москве
Годовалый ребенок упал из окна квартиры на 11-м этаже в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Происшествие произошло в районе Чертаново Северное, по адресу: Сумской проезд, дом 12, корпус 3. На место прибыли скорая помощь, МЧС и полиция.
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По данным столичной прокуратуры, мама выбросила ребенка 2021 года рождения в окно. В настоящее время девочка находится в тяжелом состоянии.
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Поступило сообщение, что на подоконнике квартиры сидит женщина и хочет спрыгнуть. На место прибыли спасатели, они получили право на вскрытие квартиры. В самой квартире экстренные службы обнаружили включенный газ.
На месте правоохранительные органы координирует Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.
Дети
МВД РФ
МЧС РФ
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