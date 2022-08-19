Жительница Саратова выбросила своего новорожденного ребенка в яму

В Саратове следствие возбудило уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. Об этом написал ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По предварительным данным, 24-летняя девушка родила мальчика и выбросила его в яму. Экспертиза показала, что ребенок скончался от удушья, сообщило ИА НСН.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Отмечается, что в день, когда новорожденный умер, его мать обратилась в медучреждение за помощью.