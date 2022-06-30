Следком показал фото разбившегося в Якутии Ми-8

Уголовное дело возбудили после крушения Ми-8 со специалистами Авиалесохраны в Якутии, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Появились фото рухнувшего вертолета.

Вертолет Ми-8 вылетел вечером 29 июня из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия), но совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды. На борту было три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесохраны. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы повреждения воздушного судна, изъята необходимая документация, назначены экспертизы», — сообщили в Следкоме.

Состояние 15 человек врачи оценили как средней степени тяжести, восьмерых пришлось транспортировать в Якутск на носилках. Помогать пострадавшим отправился борт Ан-26.