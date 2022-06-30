Восьмерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставили в Якутск

Восемь пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 сотрудников Авиалесоохраны доставлены в Якутск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

«Вертолет Ми-8 „Полярных авиалиний“ доставил с места совершения жесткой посадки в Якутск 8 сотрудников Авиалесоохраны, которым требуется экстренная медицинская помощь. Оставшиеся 15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом», — говорится в сообщении авиакомпании.

В среду, 29 июня, стало известно о крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» в Якутске. Он вылетел из села Усть-Майского в Алданский район на тушение пожара. В 15:30 экипаж сообщил о жесткой посадке в Алдайском районе. Пострадали 23 человека. Восьми из них потребовалась транспортировка в лежачем состоянии. Состоянии остальных оценили как средней тяжести.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева жесткая посадка произошла из-за того, что при снижении вертолет зацепил дерево.