Найден потерпевший крушение в Якутии вертолет Ми-8

В Якутии найден потерпевший крушение вертолет Ми-8. В результате жесткой посадки пострадали 23 человека, восьмерых из них придется транспортировать на носилках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию регионального центра медицины катастроф.

«Всего пострадали 23 человека. Восемь из них лежачие, их будут транспортировать на носилках. Состояние остальных 15 оценивается как средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

В МЧС РФ сообщили, что экипаж и пассажиров вертолета Ми-8 перевозят с места крушения. Трое лежачих и пятеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести уже эвакуированы.

В среду, 29 июня, стало известно о крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» в Якутске. Сообщалось, что он вылетел из села Усть-Майского в Алданский район на тушение пожара. В 15:30 по московскому времени поступило сообщение от экипажа о жесткой посадке в Алдайском районе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев сообщил, что при посадке вертолет зацепил дерево.