Ми-8 разбился в Якутии

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Якутии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии. На борту было три члена экипажа, они выжили, но получили травмы», — заявил представитель экстренных служб.

Известно, что вертолет принадлежал «Полярным авиалиниям».

В МЧС подтвердили жесткую посадку. В ведомстве заявили, что все произошло в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Помогать пострадавшим отправился борт Ан-26.