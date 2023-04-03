Важное 03 апреля 2023, 17:37 Следком переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на террористический акт СК России переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на террористический акт РИА «Новости»

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Организация теракта в центре Санкт-Петербурга, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский, велась с территории Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники Следственного комитета продолжают разбираться в произошедшем. В ходе работы они приняли решение переквалифицировать дело на часть 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Кроме того, в распоряжении следствия появились данные, что организацией теракта занимались с территории Украины.

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«При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*», — сообщили в Следственном комитете.

С задержанной террористкой сейчас проводят все необходимые следственные действия. Сотрудники ведомства устанавливают всю цепочку лиц, которые могут быть причастными к преступлению.

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В ходе теракта погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин — прим. ред). Более 30 человек получили ранения. По подозрению в совершении теракта днем 3 апреля задержали Дарью Трепову, которая попыталась скрыться с места преступления.

*«Фонд борьбы с коррупцией», ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.