Происшествия 25 января 2024, 22:03 СК назвал причину крушения Ил-76 под Белгородом СК сообщил, что сбитый Ил-76 подвергся ракетной атаке со стороны Украины Пресс-служба Следственного комитета

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На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области работает следственно оперативная-группа, сообщили в пресс-службе СК. Там добавили, что предварительные данные осмотра места ЧП позволяют сделать вывод о том, что лайнер подвергся ракетной атаке со стороны Украины.

Следователи уточнили, что на борту сбитого самолета помимо 65 украинских пленных находились шесть членов экипажа и сотрудники военной полиции. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о теракте. Для расследования сформировали группу из опытных специалистов.

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«Первоначальные результаты следственных действий <…> позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины», — добавили в ведомстве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно уведомила украинскую сторону о транспортировке пленных бойцов ВСУ. По словам пресс-секретаря президента, решение сбить Ил-76 чудовищно. Песков добавил - необходимо провести международное расследование преступлений, совершенных Украиной.