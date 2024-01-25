Происшествия 25 января 2024, 20:07 СК возбудил дело по статье о теракте после крушения Ил-76 СК возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 под Белгородом

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Следователи возбудили уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Опытные криминалисты, следователи и эксперты провели осмотр места происшествия и обнаружили бортовые самописцы. Их отправили на расшифровку. Также на месте ЧП нашли останки людей. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначили экспертизы.

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«Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины», — отметили в ведомстве.

Следователи установят лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению теракта.

Ранее в экстренных службах сообщили об обнаружении двух черных ящиков на месте авиакатастрофы. Они находились в хвостовой части самолета. Минобороны назвало крушение Ил-76 терактом. Все, кто находился на борту лайнера, погибли.