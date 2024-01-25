Происшествия 25 января 2024, 19:19 Кремль назвал чудовищным решение ВСУ сбить Ил-76 с военнопленными Песков: решение Украины сбить Ил-76 не поддается пониманию РИА «Новости»

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Решение украинских властей сбить самолет Ил-76 со своими же военнопленными чудовищно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

Обмен военнопленными — это процесс, который «происходит в полной тишине», подчеркнул официальный представитель Кремля.

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«То, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться дома, — это совершенно чудовищно», — подчеркнул Песков.

Уничтожение воздушного судна с военнопленными ВСУ, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, не поддается пониманию, добавил пресс-секретарь главы государства. Он указал на необходимость провести международное расследование преступлений Украины.

Песков добавил, что не может прокомментировать возможность приостановки обмена пленными. Он переадресовал вопрос о событиях крушения Ил-76 военным.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что Россия продолжит работать над возвращением своих пленных домой. Руководство страны готово вести переговоры по этому вопросу «хоть с чертом».