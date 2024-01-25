Власть 25 января 2024, 20:15 Россия своевременно уведомила Украину о перевозке военнопленных — Песков Песков: РФ своевременно уведомила Украину о перевозке пленных самолетом Ил-76 РИА «Новости»

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Российские власти своевременно уведомили украинскую сторону о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который ВСУ сбили в Белгородской области. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь я предлагаю все-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — заявил представитель Кремля.

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Песков отметил, что механика обмена военнопленными — информация деликатная и не подлежит обсуждению на публике. Следователи уже начали работу, добавил пресс-секретарь.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский потребовал международного расследования крушения военного транспортника под Белгородом. Украинский лидер прокомментировал авиакатастрофу только после полуночи.