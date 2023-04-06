Происшествия 06 апреля 2023, 14:11 Ситуация с обстрелами в ЛНР стабилизировалась, но осталась напряженной — Пасечник Врио главы ЛНР Пасечник заявил Путину о контролируемой ситуации с обстрелами Пресс-служба Кремля

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Украинские военные стали реже обстреливать территорию Луганской Народной Республики, ситуацию удалось стабилизировать. Однако мирное население до сих пор держат в напряжении, сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

«Ситуация на территории республики сегодня относительно стабильная, контролируемая, но напряженная», — сказал он.

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Противник, по словам Леонида Пасечника, гораздо реже стал обстреливать республику и использовать снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Если раньше их пускали по объектам с военнослужащими, складам ракетного и артиллерийского вооружения, то теперь украинские войска наносят хаотичные удары по мирному населению.

Леонид Пасечник рассказал об одном из последних крупных наземных ударов — по Перевальску. Украинские снаряды упали в районе автовокзала, заправки и автосервиса. Глава ЛНР сказал, что цель таких атак — дестабилизировать остановку и удержать мирных жителей в напряжении.

Владимир Путин встретился в Кремле с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и запланировал разговор с главами Херсонской и Запорожской областей.