Спецоперация 12 марта 2023, 19:37 Обстрел Алчевской автостанции со стороны ВСУ из HIMARS унес жизни трех человек СЦКК ЛНР: трое погибли и семеро пострадали при ударе ВСУ по Перевальску

Читать 360tv в

ВСУ обстреляли город Перевальск, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили представители ЛНР в совместном центре контроля и координации огня (СЦКК). Фото с места удара опубликовали в Telegram-канале ведомства.

По данным представителей республики, ВСУ выпустили по Перевальску ракету со шрапнелью из РСЗО HIMARS. Снаряд попал по «Алчевской автостанции-1». Также повреждены две автозаправочные станции, продуктовый магазин и пять машин.

Реклама

Есть и людские жертвы. По словам сотрудников СЦКК, удар ВСУ по городу унес жизни трех мирных жителей, включая подростка. Крем того, семеро, включая двух детей, получили ранения разной степени тяжести.

Реклама

На ситуацию уже отреагировал глава ЛНР Леонид Пасечник. В Telegram-канале он назвал обстрел жесточайшим актом терроризма. Это мнение Пасечник объяснил типом примененного украинской армией снаряда. Он предположив, что запуском ракеты со шрапнелью ВСУ планировали убить как можно большее количество мирных жителей.