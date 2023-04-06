Происшествия 06 апреля 2023, 13:57 ВСУ обстреляли решивших сдаться в плен солдат — Путин Президент Путин рассказал Пушилину, как ВСУ обстреляли 14 сдавшихся в плен солдат РИА «Новости»

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Киевский режим ведет себя жестоко не только по отношению к россиянам, но и к собственным военным. Вооруженные силы Украины выпустили сотни снарядов по собственным бойцам, решившим сдаться в плен. Об этом случае рассказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным президент России Владимир Путин.

«К сожалению, мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и своим», — заявил он.

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Владимир Путин сказал, что на одном из участков линии соприкосновения 14 военнослужащих украинской армии сдались в плен. Несколько российских солдат остались с ними, чтобы утром вывезти из зоны боевых действий. ВСУ обстреляли их 300 снарядами. Украинские военнослужащие погибли, российские получили ранения. Об этом случае ему доложили 5 апреля.

Встреча прошла в Кремле. Владимир Путин также обсудит ситуацию в новых регионах с главами ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.