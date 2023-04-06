Важное 06 апреля 2023, 12:39 Путин встретится с главами новых регионов России Песков: Путин 6 апреля встретится с главами ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины РИА «Новости»

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Встречу президента России Владимира Путина с главами новых регионов перенесли на 6 апреля. Об этом объявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Сегодня, кстати, президент планирует еще успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов», — сказал представитель администрации.

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Дмитрий Песков уточнил, что на встречу с президентом придут лично временно исполняющие обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской Владимир Сальдо. По его словам, мероприятия планировали 5 апреля, но график главы государства изменили.

В среду они уже приняли участие в заседании Совета безопасности в Кремле, на котором обсудили обеспечение законности, правопорядка и безопасности в новых субъектах. Республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года.