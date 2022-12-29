Происшествия 29 декабря 2022, 12:25 Система ПВО сработала возле Энгельса — СМИ Baza: система ПВО сработала в районе военного аэродрома в Энгельсе

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Системы ПВО сработали возле города Энгельс, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, атаке подвергся военный аэродром.

Журналисты напомнили, что это не первый случай срабатывания системы ПВО. Представители оперативных служб проверяют информацию, рассказали в пресс-службе губернатора Саратовской области, сообщил ТАСС.

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«Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки», — подчеркнула она.

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Системы ПВО 26 декабря сбили украинский беспилотник на подлете к военному аэродрому в Энгельсе. Обломки БПЛА ранили троих российских военнослужащих, они погибли. В Минобороны уточнили, что военная техника не пострадала.

После этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что власти окажут поддержку семьям погибших. Он выразил соболезнования родным и близким военных.

Днем 28 декабря состоялась церемония прощания с погибшими военнослужащими. Сначала в Летном городке провели гражданскую панихиду, потом состоялось заупокойное богослужение в храме.