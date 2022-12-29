29 декабря 2022, 03:40
Прощание с погибшими при атаке украинского беспилотника военными прошло в Энгельсе
РПЦ: в Энгельсе попрощались с военными, погибшими при атаке БПЛА ВСУ на аэродром
В Саратовской области простились с тремя военнослужащими, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельс. О состоявшемся богослужении сообщила пресс-служба Покровской епархии Русской православной церкви.
«Епископ Пахомий совершил отпевание военнослужащих технического состава Энгельсской авиабазы. Заупокойное богослужение состоялось в храме во имя пророка Божии Илии в Летном городке 28 декабря. Ранее у Вечного огня прошла гражданская панихида», — сообщили в РПЦ.
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В церемонии прощания приняли участие губернатор области Роман Бусаргин, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, командиры воинских подразделений, сослуживцы, родные и близкие погибших военных. Память почивших почтили минутой молчания и салютом из трех залпов холостыми патронами.
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«Я верю: отдав свой долг Родине, наши ребята стали воинами царя небесного, нашими молитвенниками и защитниками уже там, перед богом», — процитировала епископа пресс-служба епархии.
Средства противовоздушной обороны 26 декабря сбили на подлете к военному аэродрому Энгельс украинский БПЛА. Трое российских военных в результате падения его обломков погибли, сообщило Минобороны РФ.
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